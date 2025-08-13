ЗАРЕЖДАНЕ...
|Може ли да бъде решен проблемът с голямото повишение на цените по веригата?
Проектозаконът за агрохранителната верига, с който правителството цели да избегне спекулативното повишение на цените докато стоките стигнат до потребителите, сблъска мненията.
Според Цветан Цеков от браншовата камара "Плодове и зеленчуци" законът ще гарантира този баланс и ще защити производителите.
"Законови гаранции, в които се регламентира всеки участник по агрохранителната верига как ще разпредели финансовия поток - производителят не по-малко от 10 процента ще бъде зашитен, защото до момента се продаваше и под себестойност", заяви пред БНТ Цветан Цеков.
Яна Стратиева от сдружението "Храни и напитки" смята, че законът не взема предвид спецификите на различните производства и това може да направи крайния продукт неконкурентен.
"Този закон не отчита спецификите на различните продукти - за един продукт 10% може да са много, за друг малко. Не оспорваме нуждата да бъдат подкрепени земеделските продукти, но ако изкуствено по този начин бъдат повдигнати цените нашите предприятия стават неконкурентоспособни", допълни Яна Стратиева.
