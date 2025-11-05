ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Може да оспорим сметките си за парно в съда, но струва ли си?
Във вторник националният омбудсман Велислава Делчева обяви, че гражданите имат право да оспорват сметките си. Тя допълни, че заради отпадането на формулата, докато няма нова потребителите трябва да плащат с около 20% по-ниски фактури.
Георгиев отговори обаче, че това не е вярно, защото, ако не се прилага формулата, използваната топлоенергия се разпределя според кубатурата на жилищата в сградата.
"Ако не я платим тази "такса“, ощетяваме съседите си. Това е метод, по който се разпределя енергията вътре в блока. Ние делим едно нещо и когато я няма формулата, трябва да стигнем до максимално близкото. Сега може да се окаже, че някой потребител е ползвал повече, отколкото по формулата би му се отчислило. Според решението на Съда на Европейския съюз се казва, че няма как точно да се измери количеството“, посочи магистратът.
Той обясни, че в практиката си се е опитвал да изчисли конкретни данни за апартамент и разликата при различните методи за пресмятане е била в порядъка на 20-30 лв.
"Факт е, че тази формула не е ок и затова вина имат топлофикационните дружества, защото това нещо го каза още през 2020 г. Върховният административен съд. Но това не означава, че сметките за парно не се дължат. Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. Това става като си платите на едно вещо лице – инженер топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон и трябва да си го платите вие, а това е скъпо“, уточни съдията.
Георгиев посочи, че към този момент между 35 и 40% от броя на гражданските искови дела в СРС са срещу "Топлофикация-София“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 98
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: