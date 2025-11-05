Може да оспорим сметките си за парно в съда, но струва ли си?

© Има възможност потребителите на "Топлофикация“ да съдят дружеството и да си върнат частично платени суми заради отпадането на формулата за изчисляване на сградна инсталация. Това заяви в ефира на bTV съдия Андрей Георгиев от Софийски районен съд (СРС). Той обясни обаче, че процесът е изключително сложен, защото всеки казус е индивидуален.



Във вторник националният омбудсман Велислава Делчева обяви, че гражданите имат право да оспорват сметките си. Тя допълни, че заради отпадането на формулата, докато няма нова потребителите трябва да плащат с около 20% по-ниски фактури.



Георгиев отговори обаче, че това не е вярно, защото, ако не се прилага формулата, използваната топлоенергия се разпределя според кубатурата на жилищата в сградата.



"Ако не я платим тази "такса“, ощетяваме съседите си. Това е метод, по който се разпределя енергията вътре в блока. Ние делим едно нещо и когато я няма формулата, трябва да стигнем до максимално близкото. Сега може да се окаже, че някой потребител е ползвал повече, отколкото по формулата би му се отчислило. Според решението на Съда на Европейския съюз се казва, че няма как точно да се измери количеството“, посочи магистратът.



Той обясни, че в практиката си се е опитвал да изчисли конкретни данни за апартамент и разликата при различните методи за пресмятане е била в порядъка на 20-30 лв.



"Факт е, че тази формула не е ок и затова вина имат топлофикационните дружества, защото това нещо го каза още през 2020 г. Върховният административен съд. Но това не означава, че сметките за парно не се дължат. Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. Това става като си платите на едно вещо лице – инженер топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон и трябва да си го платите вие, а това е скъпо“, уточни съдията.



Георгиев посочи, че към този момент между 35 и 40% от броя на гражданските искови дела в СРС са срещу "Топлофикация-София“.