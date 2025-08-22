© виж галерията Силна буря, която много прилича на суперклетка се насочва на североизток към Шумен, съобщиха синоптиците от Meteo Balkans. Те предупреждават, че ще се формират още подобни бури, които могат да обхванат почти цялата страна.О



"Очаквайте градушка с размери колкото лешник, а на места дори и орех. Бурята беше успешно прогнозирана от модела SPM, затова още вчера издадохме червен код. Да, бурите над Северозападна България не бяха достатъчно силни, но тази е!Мощна мезо-конвективна система вече приближава и Югозападна България и според прогнозите ще се разшири към Северозападните райони.



Силната буря удари Плевенско. Местни хора съобщиха за прекъсване на електрозахранването. По първоначална информация има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета.



Много силна буря имаше и западно от Търговище.



"На мястото на улицата е река, на мястото на асфалта е водопад! Тротоари и канализация са като научна фантастика!", писаха граждани от Лом и показаха снимки.



Бурята премина и през Монтана. А по-късно и през община Лясковец, където обявиха частично бедствено положение.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.