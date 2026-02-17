ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°. През нощта срещу сряда валежите ще продължат.
Прогноза за България за 18.02.2026
През нощта ще е облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Утре от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.
По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
