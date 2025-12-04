ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощен циклон с дъжд и силен вятър приближава България
Вместо традиционния студ и тихо време, тази година началото на декември ще бъде белязано от преминаването на активен средиземноморски циклон, който ще донесе валежи и силен вятър източен в почти цялата страна, пише Meteo Balkans.
Очаква се още през нощта срещу 6 декември облачността да се сгъсти, а дъждът да започне от югозапад и бързо да обхване България. В много райони валежите ще бъдат до умерени, придружени от силни пориви на вятъра до 60–70 км/ч, особено в Дунавската равнина и крайбрежните зони.
В планините условията ще се влошат още повече – там дъждът ще преминава в мокър сняг, а видимостта ще бъде силно ограничена.
По традиция Никулден е празник, свързан с морето и водата, а Свети Николай се смята за закрилник на моряците, рибарите и всички, които пътуват по вода. Затова не е изненада, че в народните вярвания лошото време на този ден се приема като своеобразно напомняне за силата на природните стихии.
И тази година времето сякаш следва фолклорните мотиви — бурни ветрове, развълнувани води и гъсти облаци ще задават атмосферата на празника.
Въпреки неблагоприятното време, Никулден остава ден на семейната топлина и традиционните ястия. Докато навън вятърът свири по керемидите, а дъждът почуква по прозорците, в повечето домове ще ухае на печена или варена риба, на топла пита и на празничен уют. Бурята отвън само подчертава спокойствието и светлината вътре – контраст, характерен за зимните български празници.
Макар циклонът да може да създаде затруднения в пътуванията и ежедневието, за повечето хора Никулден ще бъде просто още един пример за това колко непредвидимо може да бъде зимното време у нас. А за тези, които вярват в силата на празника, шумният вятър и дъждът са просто част от магията на деня.
Добрините новини са, че след този ден, времето ще се подобрява.
Пълната прогноза от НИМХ до края на 2025 година можете да прочетете тук.
