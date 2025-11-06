Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата

© По-рано днес ви съобщихме, че общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка. Това стана ясно по време на брифинг на членове на съвета пред Министерство на здравеопазването.



Ето какво заяви Моника Василева от женската организация на ВМРО: "Днес Общественият съвет към проекта за Национална детска болница подаде оставка. Причината е повече от тревожна – липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на целия проект. Това е поредното доказателство, че Министерството на здравеопазването не просто не върви напред, а тъпче на място и загърбва доверието на хората.



Вече над десетилетие слушаме обещания за модерна детска болница, в която всяко българско дете да получава адекватна грижа. През това време други държави построиха цели комплекси за детско здравеопазване, а у нас продължаваме да спорим къде, как и кой ще "усвои“ парите, изразява възмущението си Моника Василева от Женската организация на ВМРО. В публикация във "Фейсбук“ Василева задава и въпросите:



А децата? Те чакат. Родителите чакат. Лекарите чакат.



Общественият съвет беше последният гарант, че в този процес има граждански контрол и експертност. Днес и това изчезна. Ако дори членовете на съвета нямат достъп до техническото задание, какво остава за обществото? Кого обслужва това мълчание? Защо всичко се крие зад членове и алинеи от закона, вместо да се работи с откритост и почтеност?



Националната детска болница не е просто поредната сграда от бетон и стъкло. Тя е символ на държавната отговорност към най-уязвимите – децата на България. Но днес виждаме обратното – институционално бездушие, политическо безсилие и пълна липса на воля да се направи нещо смислено. Още през м. юли зададох въпроси към министъра на здравеопазването и в отговор ме увериха, че проектът за Национална детска болница се намира във финална фаза преди започване на същинското строителство.



От ВМРО – Българско национално движение настояваме:



- Министерството на здравеопазването незабавно да възстанови прозрачността в процеса и да включи експерти, педиатри и родители в реални обсъждания.



- Да се представи публично техническото задание за проектирането на болницата.



- Да се дадат ясни гаранции, че бъдещата болница няма да се превърне в поредното търговско дружество, а в истински национален център за детско здраве.



- Държавата дължи тази болница не на политиците, а на децата на България.



Колко още години ще ги караме да чакат?



Време е Министерството на здравеопазването да се съвземе и да започне да работи, а не да се крие зад комисии, процедури и извинения".