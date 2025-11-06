ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
Ето какво заяви Моника Василева от женската организация на ВМРО: "Днес Общественият съвет към проекта за Национална детска болница подаде оставка. Причината е повече от тревожна – липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на целия проект. Това е поредното доказателство, че Министерството на здравеопазването не просто не върви напред, а тъпче на място и загърбва доверието на хората.
Вече над десетилетие слушаме обещания за модерна детска болница, в която всяко българско дете да получава адекватна грижа. През това време други държави построиха цели комплекси за детско здравеопазване, а у нас продължаваме да спорим къде, как и кой ще "усвои“ парите, изразява възмущението си Моника Василева от Женската организация на ВМРО. В публикация във "Фейсбук“ Василева задава и въпросите:
А децата? Те чакат. Родителите чакат. Лекарите чакат.
Общественият съвет беше последният гарант, че в този процес има граждански контрол и експертност. Днес и това изчезна. Ако дори членовете на съвета нямат достъп до техническото задание, какво остава за обществото? Кого обслужва това мълчание? Защо всичко се крие зад членове и алинеи от закона, вместо да се работи с откритост и почтеност?
Националната детска болница не е просто поредната сграда от бетон и стъкло. Тя е символ на държавната отговорност към най-уязвимите – децата на България. Но днес виждаме обратното – институционално бездушие, политическо безсилие и пълна липса на воля да се направи нещо смислено. Още през м. юли зададох въпроси към министъра на здравеопазването и в отговор ме увериха, че проектът за Национална детска болница се намира във финална фаза преди започване на същинското строителство.
От ВМРО – Българско национално движение настояваме:
- Министерството на здравеопазването незабавно да възстанови прозрачността в процеса и да включи експерти, педиатри и родители в реални обсъждания.
- Да се представи публично техническото задание за проектирането на болницата.
- Да се дадат ясни гаранции, че бъдещата болница няма да се превърне в поредното търговско дружество, а в истински национален център за детско здраве.
- Държавата дължи тази болница не на политиците, а на децата на България.
Колко още години ще ги караме да чакат?
Време е Министерството на здравеопазването да се съвземе и да започне да работи, а не да се крие зад комисии, процедури и извинения".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: