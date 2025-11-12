ЗАРЕЖДАНЕ...
Момиче изчезна, близки молят за помощ
© Фейсбук
"Издирва се това момиче, ако някой я забележи някъде из Варна, моля да звънне на номер 0883492368. Момичето отговаря на името Христомила, неадекватно, агресивно с психична криза, избягала е малко по рано днес и родителите я издирват. Ппс не е под запрещение".
