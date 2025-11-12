ЗАРЕЖДАНЕ...
Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев", районът е отцепен
По информация на полицията цялата улица е била отцепена. На мястото са пристигнали медицински екипи. Момичето е било откарано в болница.
По неофициална информация момичето е било на 11 години, като е било на колело.
Още от категорията
/
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
14:52
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
14:18
Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси и добавки
08:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.