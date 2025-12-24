Молитва за Бъдни вечер

Молитвата на Бъдни вечер не е "формално" четиво, а тихо обръщане към дома, рода и светлината, която предстои да се роди. Тя не е универсална – в различните райони има различни думи, но смисълът е един – благодарност за изминалата година, прошка за грешките и надежда за здраве и плодородие.ви предлага една версия, която е близка до традиционната българска молитва за вечерта:Благослови, Господи, този дом, тези хора и всичко, което ни събира около тази трапеза.Дай здраве и сила на живите, упокой и светлина на душите на нашите предци.Благослови хляба, който ще разчупим, и труда, който стои зад него.Напълни сърцата ни с търпение, разбирателство и мир.Пази ни от зло и ни води към доброто.Нека светлината, която днес очакваме, озари нашите пътища и направи живота ни по-смислен и по-топъл.Амин!