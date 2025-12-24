Сподели close
Молитвата на Бъдни вечер не е "формално" четиво, а тихо обръщане към дома, рода и светлината, която предстои да се роди. Тя не е универсална – в различните райони има различни думи, но смисълът е един – благодарност за изминалата година, прошка за грешките и надежда за здраве и плодородие.

ФОКУС ви предлага една версия, която е близка до традиционната българска молитва за вечерта:

Молитва за Бъдни вечер

Благослови, Господи, този дом, тези хора и всичко, което ни събира около тази трапеза.

Дай здраве и сила на живите, упокой и светлина на душите на нашите предци.

Благослови хляба, който ще разчупим, и труда, който стои зад него.

Напълни сърцата ни с търпение, разбирателство и мир.

Пази ни от зло и ни води към доброто.

Нека светлината, която днес очакваме, озари нашите пътища и направи живота ни по-смислен и по-топъл.

Амин!