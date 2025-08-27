Модернизират читалището в разложко село

© С тържествена церемония и в присъствието на кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев, народния представител от 51-ото Народно събрание Иван Герчев, секретаря на Кметство с. Елешница Ангелина Проева, зам.-кметове, учители, жители и гости, бе даден старт на още един значим проект – модернизацията на Народно читалище "Западнородопски лъч – 1906 г.“ в село Елешница.



Проектът се реализира по Договор № BG-RRP-4.020-0103-C01 и е озаглавен: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на съпътстващи СМР за сградата на Народно читалище "Западнородопски лъч 1906 г.“, с. Елешница, община Разлог“.



Предвидените дейности включват: топлоизолиране на външни стени, покрив и под; подмяна на дограма; модернизация на отоплителната система; изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.



Целта на проекта е енергийно обновяване на сградата и създаване на по-добри условия за културен живот, които да осигурят съхраняване и развитие на богатото културно-историческо наследство на региона.



Символичното начало на дейностите бе дадено от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев, който подчерта значимостта на българското читалище като духовен център и пожела успешна реализация на проекта.



Инициативата се осъществява с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU.



С реализацията на този проект, читалището в с. Елешница ще се превърне в по-модерен, енергийно ефективен и приветлив дом на културата за всички жители и гости на общината.