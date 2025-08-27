ЗАРЕЖДАНЕ...
|Модернизират читалището в разложко село
Проектът се реализира по Договор № BG-RRP-4.020-0103-C01 и е озаглавен: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на съпътстващи СМР за сградата на Народно читалище "Западнородопски лъч 1906 г.“, с. Елешница, община Разлог“.
Предвидените дейности включват: топлоизолиране на външни стени, покрив и под; подмяна на дограма; модернизация на отоплителната система; изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.
Целта на проекта е енергийно обновяване на сградата и създаване на по-добри условия за културен живот, които да осигурят съхраняване и развитие на богатото културно-историческо наследство на региона.
Символичното начало на дейностите бе дадено от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев, който подчерта значимостта на българското читалище като духовен център и пожела успешна реализация на проекта.
Инициативата се осъществява с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU.
С реализацията на този проект, читалището в с. Елешница ще се превърне в по-модерен, енергийно ефективен и приветлив дом на културата за всички жители и гости на общината.
