|Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Там, в центъра на общността – пред кметства, читалища, площади и паркове, всеки желаещ може да получи помощ, за да достъпи до своето електронно здравно досие през мобилния си телефон.
В рамките на кампанията на Министерството от тази възможност са се възползвали над 30 000 български граждани, а припомняме, че общият брой на активните потребители е над 200 000.
Тук можете да откриете графика и намерете най-близкия пункт до вас.
Мобилното приложение еЗдраве дава достъп на всички граждани до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система.
Какво предлага приложението?
еЗдраве е част от усилията на Министерството на здравеопазването за по-достъпно, модерно и персонализирано здравеопазване. Приложението дава възможност:
- да виждате прегледи, направления, рецепти, ваксини, изследвания, болничен престой
- да следите данни за кръводаряване и медицинска експертиза
- да достъпвате здравната информация и на вашите непълнолетни деца
- да получавате информация за Протоколи, издадени за скъпоструващи лекарства
- да получавате съобщения/нотификации в реално време за всяка добавена медицинска дейност в електронния ви здравен запис, както и нотификации за събития, които са част от модул "Дългосрочна грижа“
Модул "Дългосрочна грижа“ предоставя информация за профилактични прегледи и изследвания на които имате право според пола и възрастта ви.
