Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три трупа
Районът, в който се намира хижата, е труднодостъпен. През с. Гинци минава пътят от София за прохода "Петрохан“, село Бързия и Берковица.
По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.
Сигналът за откритите тела е подаден към 11:40 часа днес. На място са изпратени и прокурори от Окръжна прокуратура-София.
