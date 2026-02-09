Поради усложнената обстановка в Смолянско , свързана със снеговалежа, множество автомобили закъсаха по пътя към курорта Пампорово, предаде репортер наВ района на бившата почивна станция "Мирчо Войвода", както и за разклона за хотел "Финландия", имаше закъсали коли, като на място са изпратени 3 полицейски екипа, които са оказали съдействие на шофьорите за придвижване на образувалите се колони от автомобили.Трафикът от и за курорта Пампорово вече е възстановен. Снеговалежът продължава, но по пътя има снегорини, които почистват и обработват пътната настилка.Новата снежна покривка в района на Пампорово и прохода "Превала" е до 15 см. Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проход "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване.