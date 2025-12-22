ЗАРЕЖДАНЕ...
Много лоша новина за жилищата през 2026 г.
Важно е да се подчертае, че поскъпването няма да се случи рязко - не трябва да очакваме нарастване на цените още през януари.
Това ще бъде по-скоро дългосрочен процес и в рамките на две-три години цените на апартаментите ще нараснат с още около 20 на сто.
Има два фактора, които оказват влияние на цените на имотите и не са свързани с въвеждането на еврото. Първо, имотният пазар в България е подценен спрямо останалите държави в Централна Европа. Средната цена на апартамент в София е малко над 2300 евро на кв. метър, докато в Прага е 5000 евро за квадрат. Във Варшава и в Букурещ цените също са по-високи. Вторият съществен фактор на пазара е достъпността на имотите. Един професионалист с 10 години опит и добра заплата в София може да изплати апартамент за около 15 години, докато в Чехия това отнема около 23 години, а в Западна Европа - над 30 години. Това води до нарастване на търсенето на жилища в България и до сключването на повече сделки.
Сред причините за достъпността на жилищата в страната ни не е само бързото покачване на доходите през годините, а и ниските лихви по ипотечните заеми. Евтините заеми позволяват на много хора да купят имот и да изплащат ипотечен кредит с месечните си доходи, което води до нарастване на търсенето.
Най-голямо поскъпване ще има при жилищата ново строителство. Причината за това са повишените разходи за труд и за строителни материали. Това е световна тенденция, която не засяга само България. Новото строителство трябва задължително да отговаря на по-високи стандарти, което допълнително повишава цените, пише "Труд".
