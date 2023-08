Много добри новини за лечението на болните от хепатит

© Пациентите с диагноза хепатит C вече няма да чакат шест месеца, за да започнат лечение, финансирано от Здравната каса. Изискването отпада с обнародваните в Държавен вестник днес нормативни промени, съобщиха от сдружение "Хепaктив".



Досега при поставяне на диагноза хепатит C здравноосигурените трябваше да чакат шест месеца, за да се проследи дали ще развият чернодробно заболяване преди да се назначи лечение. Модерната терапия е налична у нас от 2016 година и има над 90 процента успеваемост. За отпадането на това условие от години работят от сдружение "Хепактив".



Проблемът е поставян многократно и от проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология:



"Вместо да лекуваме всички пациенти с хроничен хепатит С, които са диагностицирани, трябва да чакаме те да се влошат едва ли не, за да може след това да ги лекуваме".



Проф. Антонов припомня как се предава този вирусен хепатит:



"Основно по кръвен начин с едно изключение - секс мъже с мъже".



От днес отпадат и изискваните изследвания на хормона TSH и на пикочната киселина. От сдружение "Хепактив" посочиха, че през миналата година у нас са се лекували 640 пациенти с хепатит C.