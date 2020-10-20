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|Ìëàäîæåíåö âäèãíà ñâàòáà â Ïëîâäèâ, ñïå÷åëèë áóëêàòà íà êàðòè
Êúäå íà øåãà, êúäå íà èñòèíà èñòîðèÿòà îñòàâà çàâèíàãè â ëþáîâíîòî äîñèå íà Íèêè îò Êàçàíëúê è íåãîâàòà ëþáèìà Âàëåíòèíà îò Âåëèêî Òúðíîâî, êîÿòî ñúùî êàòî íåãî å íà 29 ãîäèíè. Íà çàâåòíàòà äàòà 10.10.2020 ãîäèíà äâàìàòà ñêëþ÷èõà áðàê íà ëþáèìîòî ñè ìÿñòî - Ðèìñêèÿ ñòàäèîí â Ïëîâäèâ.
"Áåøå 2015 ãîäèíà, êîãàòî ñå çàïîçíàõìå íà åäèí êóïîí â Ñîôèÿ. Òîãàâà ñåäíàõìå äà èãðàåì åäèí ñðåùó äðóã è àç è êàçàõ, ÷å ùå ÿ ñïå÷åëÿ íà êàðòè. È ùå áúäå ñ ìåí, àêî çàãóáè. Òàêà ñå ñëó÷è. Âàëåíòèíà ñå îêàçà îò ãóáåùàòà ñòðàíà. Ìàêàð äà íÿìà ÿñåí ñïîìåí íà êàêâî òî÷íî èãðàõìå. Íÿìàøå èçîáùî äà îòèäà íà ñúáèðàíåòî, àêî äîìàêèíúò íå ìå áåøå îáåçîðúæèë ñ õóáàâî äîìàøíî âèíî êîåòî ïðåäëîæè. Îòèäîõ çà ïèâêî âèíî, à ñå âúðíàõ ñå ñúñ ñúïðóãà. Íî ïúê íàé-ìèëàòà è íàé-õóáàâàòà“, ñïîäåëÿ ñ óñìèâêà ïðåä "Áúëãàðèÿ Äíåñ" Íèêîëàé.
Îò äðóãà ñòðàíà ïîëîâèíêàòà ìó Âàëÿ, êàòî èñòèíñêà æåíà îòëè÷íî ïîìíè êàðòàòà, êîÿòî èçäúíèëà ðàáîòàòà. Ïàðòíüîðúò é â èãðàòà Èâàí òðÿáâàëî äà èãðàå äâîéêà ïèêà íî âìåñòî òîâà õâúðëèë íà ìàñàòà äâîéêà ñïàòèÿ.
Òàêà Âàëåíòèíà çàãóáèëà èãðàòà, íî ñïå÷åëèëà ëþáîâòà. Îòòîãàâà äî äíåñ äâàìàòà æèâåÿò â ñòîëèöàòà. Íèêîëàé ðàáîòè âúâ ôàáðèêà çà åòèêèðàíå íà õðàíè, äîêàòî Âàëåíòèíà îò ãîäèíè ñå òðóäè â ãîëÿìà âåòåðèíàðíà êëèíèêà, à ïî-êúñíî íàïóñêà è ñå ìåñè â IT ñôåðàòà.
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