Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Видяхме едно политическо напрежение и разделение, ние като млади хора не сме съгласни - трябва да се обединим. Товя заяви на брифинг председателят на МГЕРБ- София Никола Скорчалиев пред журналисти, предаде репортер на “Фокус".

Припомняме, че вчера в късните часове на протеста - групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в "Оборище". Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия. Категорично заявиха, че нямат нищо общо с провокациите. 

"Ако имахме, щяхме ли да чупим собствения си офис"?

"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата,  да бъдат гласа  от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши,  но не и да се изпотрошава.С това цялото нещо ние не сме съгласни,  тъй като именно младите хора  трябва да се объдиним и да покажем  как трябва да се случват нещата", заявиха от МГЕРБ.

На въпрос дали ще бъде подадена оставка, те отговориха:

"Със сигурност гласът на протестиращите  ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор,  в който ще разберете какво ще се случи".