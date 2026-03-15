Николай Младенов, по време на които бяха обсъдени политически решения, свързани със ситуацията в Ивицата Газа, пише Tanjug.
Според източници на Al Jazeera, разговорите са се фокусирали върху механизми за консолидиране на споразумението за прекратяване на огъня и начини за гарантиране на неговото спазване, предвид, според тях, продължаващите нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел през последните дни, включително военни атаки и нападения срещу определени гранични райони.
Делегацията на ХАМАС е подчертала важността на пълното спазване на споразумението за прекратяване на огъня и прекратяването на всички форми на нарушения на терен, предупреждавайки, че продължаващите атаки биха могли да застрашат усилията, насочени към поддържане на примирието.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.