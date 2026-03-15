Днес делегация на палестинското движение ХАМАС пристигна в Кайро, където проведе серия от срещи с представители на египетската Генерална разузнавателна служба, както и с върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов, по време на които бяха обсъдени политически решения, свързани със ситуацията в Ивицата Газа, пише Tanjug.

Според източници на Al Jazeera, разговорите са се фокусирали върху механизми за консолидиране на споразумението за прекратяване на огъня и начини за гарантиране на неговото спазване, предвид, според тях, продължаващите нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел през последните дни, включително военни атаки и нападения срещу определени гранични райони.

Делегацията на ХАМАС е подчертала важността на пълното спазване на споразумението за прекратяване на огъня и прекратяването на всички форми на нарушения на терен, предупреждавайки, че продължаващите атаки биха могли да застрашат усилията, насочени към поддържане на примирието.