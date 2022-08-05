Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Млада шофьорка помете дете на велосипед
Автор: Иван Сотиров 09:20 / 05.08.2022Коментари (1)63
© Blagoevgrad24.bg
Вчера около 19.45 часа на айтоската улица "Ради Боруков" пред дом № 1 А, л.а. "Мазда 3", с бургаска регистрация, управляван от 21-годишна айтозлийка, навлизайки в лявата пътна лента за заобикаляне на паркирани МПС, блъска насрещно движещото се 6-годишно момче от Айтос, което е на карало велосипед. Детето е получило фрактура на дясното бедро. То е настанено в за лечение в отделение "Ортопедия" на болница "Дева Мария".









Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 5 ч. и 46 мин.
0
 
 
А къде е майката да го наглежда това 6год дете... Сигурно седи на някоя пейка и чопли семки със някоя друга клюкарка от входа... Всеки ден ставам свидетел на това нещо, а накрая лапетата изяждат някой друг шамар от така наречените си родители... Защото видиш ли ти клюката е по важна от това да наглеждаш детето си...едно време имаше контрол от родителите... Караш само на тротоара или във парка... Никакво излизане на пътя... А сега е пълна анархия и не знаеш кой от къде, ще изскочи я със тротинетка, я със колело... Жалко за водача на автомобила... Пак ще я обвинят със сигурност за несъобразена скорост във населено място... Или както обичат КАТ да отчита от скоро време, че са дрогирани или пияни....
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2022 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2022
Тежък инцидент пред КАТ Пловдив
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Парламентарни избори 2022 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 598 267
novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - 2022 Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: