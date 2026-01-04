ЗАРЕЖДАНЕ...
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
© NOVA
Идеята на Габриела се ражда още при първите разговори за евробъдещето на България. Тя решава, че тези малки, често пренебрегвани метални дискове, преминали през хиляди ръце, носят в себе си особена енергия.
"На всеки един човек, който ги е държал, те са били част от някой джоб, някоя мечта. Като ги вплътнявам в моите картини, им давам нов живот, а те дават енергия на платната“, споделя Габриела пред NOVA.
История и съвременност в едно
Серията "Монетни музи“ съчетава изящни женски образи с блясъка на българските монети. Някои от творбите са вдъхновени директно от българската история. Една от най-впечатляващите картини в колекцията е образът на Мария Българска – дъщерята на цар Калоян. В нея стотинките са превърнати в богати накити, напомнящи за средновековното величие на България.
Когато стотинките в личната касичка на Габриела свършват, в творческия процес се включва целият град. Съседи, познати и дори непознати хора започват да ѝ носят събраните си жълти монети. Те се радват, че техните "незначителни“ пари ще станат част от нещо красиво и сантиментално.
Без политическа позиция
Художничката е категорична – нейните картини не са протест или политическа позиция "за“ или "против“ еврото. Те са опит за съхраняване на паметта.
"Не става въпрос за политика, а за доказателство за следата, която тези пари оставиха в живота ни. Искам просто да ги запазим като спомен“, казва тя.
С над 15 платна в колекцията си, Габриела Йорданова посреща новата валута със самочувствието на творец, който е успял да "замрази“ времето в блясъка на жълтия метал.
Още по темата
/
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
Още от категорията
/
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
02.01
Инфекционист: Започва остро! За няколко часа се развива висока температура и пълен симптомен комплекс
02.01
"Българските евробанкноти са готини!": Анкета на ФОКУС – хляб, сметки и мечти с първите български евро
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
21:31 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
20:57 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.