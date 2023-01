Млад мъж взриви мрежата с тази публикация, нека помогнем: Любовта на моя живот има нужда от операция, моля за помощ!

© Instagram Млад мъж на име Евгени Карапенов публикува емоционален текст в личния си профил в Инстаграм. Той моли хората за помощ, защото приятелката му - Гергана Нейчева е диагностицирана с рак на костите, научи Sofia24.bg. Публикуваме целия текст, без редакторска намеса:



Здравейте, приятели. Настоящият пост представлява зов за помощ. Всъщност, представлява зов за живот. Тези, които ме познават, знаят, че имам своите грехове и не съм ангел. В случая обаче не става въпрос за мен, а за любовта на моя живот. Нейното име е Гергана Нейчева. Гергана е причината да повярвам отново в любовта и човешката доброта. Тя успя да разчупи обвивката,която бях създал между себе си и света за дълги години.



Тя е моят ходещ ангел. Едва на 23 годишна възраст Гергана беше диагностицирана с изключително тежко заболяване - рак на костите. Болестта я лиши от възможността да се движи и да има пълноценен живот, какъвто всеки един от нас заслужава. Единственият шанс на Гергана да живее е операция и последващо лечение в Турция.



Операцията и последващото лечение са скъпоструващи и непосилни за нас, хората, които я обичаме. В тази връзка моля всеки един от Вас да помогне, с колкото може, предвид трудните времена в които живеем. Моля тези, които не могат да помогнат финансово, да споделят моя апел, за да достигне до повече хора. Нека помогнем на един ангел да остане при нас. Използвайте линка под описание в профила ми, в случай, че искате да помогнете на Гери.



Благодаря Ви.



Цялата публикация можете да видите на следния линк:



View this post on Instagram A post shared by Evgeni Karapenov (@ewgennu)