Млад мъж от Добрич е в неизвестност от два дни. Издирваният е Димитър Яворов Желязков. По информация на негови близки последно е забелязан в сряда около обяд пред комплекс "Виста" в града. Оттогава няма информация за местонахождението му.

Близките му отправят апел към гражданите – ако някой има информация или го забележи,  незабавно да подаде сигнал в най-близкото районно управление на полицията.