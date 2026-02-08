ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
©
Всичко това се е случило преди повече от 10 години, когато мъжът е бил още непълнолетен. Разкрил е, че в рамките на няколко години е бил в компанията на Калушев и част от убитите при хижа "Петрохан“ мъже, но е успял да се дистанцира от тях и да се прибере обратно в България. Това разкриха пред "Гласове" отлично информирани източници.
Според тях младият мъж е признал, че в продължение на доста време е имал сексуални отношения с далеч по-възрастния от него Ивайло Калушев, което напълно потвърждава версията и за педофилски елемент в сложния криминален казус. Младият мъж разкрил множество детайли за отношенията в групата и възгледите на Лама Ивайло Калушев, който бил едноличният лидер.
Младият мъж обяснил, че макар сексуалните отношения да са започнали, когато е бил още на около 15-годишна възраст, това се е случило доброволно и го е възприел като част от живота си в групата и неговото личностно развитие под менторството на Лама Ивайло Калушев. Обяснено му било, че мъжете са самодостатъчни и за да имат пълноценно израстване, нямало нужда от близки и интимни отношения с жени.
Още по темата
/
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
10:01
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
06.02
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Още от категорията
/
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Dansa
преди 1 ч. и 31 мин.
Цяла седмица "момчето" се колебаело да разкаже малко приказки от 1001 нощ и накрая се решило. Добре.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 45 мин.
Нашето момче е достоен син на баща си полковник от ДС.И то не кое да е а първо главно.
Виктор1
преди 2 ч. и 45 мин.
Щом започна да излиза такава информация уж не от разследващите, според мен изфабрикувана, значи държавните служби имат пръст в станалото на хижата. Иначе не виждам причина да се очернят недоказуемо някои хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.