ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Митът за родния кашкавал: Повечето продукти идват отвън и се разфасоват в България
Тема коментираха Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, и Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопроизводителите, в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Мишев отбеляза, че преди последните три месеца надценката не е била толкова голяма. Той допълни, че в някои случаи купуването става директно от стоковите борси или производители, което поражда въпроса защо цената за крайния потребител се увеличава значително.
От своя страна Зоров заяви, че отдавна се обсъжда изкривяване във веригата, като проблемът е при крайните търговци на дребно.
"Млечните продукти са на еднакви цени или дори малко по-високи от тези в ЕС. Проблемът не е в началото на веригата – при производителите, те изнемогват, а при крайните търговци на дребно“, обясни Зоров.
Мишев подкрепи изказването на Зоров и подчерта необходимостта от изсветляване на фактите чрез активна работа на отговорните институции, които трябва да наблюдават конкуренцията на пазара.
Зоров предложи преди година на етикета на продукта да се отбелязва и цената, на която той се доставя. Това ще позволи на потребителите да имат по-голяма яснота за формирането на цената. Той допълни, че над 70% от кашкавала на пазара не е българско производство, а се разфасова в български цех и се представя като наш продукт.
Според Зоров, отговорните институции за следене на тези проблеми са Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 724
|предишна страница [ 1/121 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: