ЗАРЕЖДАНЕ...
Митрополит Антоний: Празникът губи смисъла си, ако Христос не е на трапезата
© БНТ
"В навечерието на раждането по плът на нашия Спасител Господ Иисус Христос всички ние трябва да се обърнем към Него в молитва и да Му принесем дарове от съкровищницата на сърцата си", каза пред БНТ митрополит Антоний.
По думите му, най-важното послание на празника е мирът, любовта, радостта, вярата и надеждата – непреходни християнски добродетели, които дават смисъл на човешкото битие.
"Бъдни вечер е празникът на семейството. Събираме се не само около веществената, но най-вече около невеществената трапеза. Домът на всеки християнин се превръща във Витлеемската пещера", подчерта митрополитът.
Той определи празника като врата към новото начало – към живот по Бога, изпълнен с повече любов, милосърдие и саможертва.
Митрополит Антоний предупреди за опасността от подмяната на смисъла на празника с консуматорство:
"Не е важно какви подаръци ще получим и колко отрупана ще бъде трапезата. Ако Христос не е между нас, всичко губи смисъл."
Според него истинската радост на Рождество Христово е духовна, а не материална, и именно това трябва да се предава на подрастващите.
"Вярващият човек поначало е оптимист. Той има твърда опора – Христос", заяви митрополит Антоний, коментирайки съвременните болести на душата като песимизъм, депресия и отчаяние.
По думите му, вярата помага на човека да намери смисъл, да преодолее страха и да живее осъзнато тук и сега, като прави добро всеки ден.
Митрополитът подчерта значението на религиозното образование и възпитанието в добродетели като път към по-здраво общество:
"Скромността, смирението и любовта не са слабости. Те са ценности, които днес често са подменени."
В разговора беше отбелязано и предстоящото първо посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия по покана на патриарх Вартоломей – традиционен и значим жест в православния свят, който потвърждава добрите отношения между поместните църкви.
Още по темата
/
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:08
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
11:57
Още от категорията
/
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
11:09
Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
10:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.