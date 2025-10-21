ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигурните столици в Европа!
Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".
“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.
Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".
Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите:
“Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".
На въпрос как новите мерки могат да обещаят ефективност, спрямо тези, които се взеха миналата година, Даниел Митов отговори:
"Нямаме често подобен тип инциденти, но това не означава, че не трябва да засилим мерките. Трябва да мислим в посока те да станат по-дългосрочни и да не е необходимо МВР да охранява постоянно търговски обекти. Миналата година мерките бяха по-скоро в паричен аспект. Винаги е имало инциденти и ще има, случват за навсякъде".
Министърът допълни, че очаква инвестиции в техника на търговските центрове за защита и повишаване на качеството на охранителната дейност.
“А МВР ще осигурява методическа помощ на охранителните фирми, така, че да могат по-добре да профилират проблемни лица, които влизат в моловете". Митов заяви, че за момента постът му на вътрешен министър не стои на масата.
