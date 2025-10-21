Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигурните столици в Европа!
Автор: Марияна Стойчева 16:21Коментари (0)125
© Фокус
Ще има засилено присъствие особено на МВР по търговските центрове. От търговските обекти увериха, че ще инвестират както в охранителни технологии, така и ще инвестират в капацитета на охранителните фирми и самите охранители, на които МВР може да окаже съдействие по отношение на методиката, по която работят. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".

“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.

Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".

Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите: “Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".

Още по темата: общо новини по темата: 13
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: