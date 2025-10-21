Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигурните столици в Европа!

© Фокус Ще има засилено присъствие особено на МВР по търговските центрове. От търговските обекти увериха, че ще инвестират както в охранителни технологии, така и ще инвестират в капацитета на охранителните фирми и самите охранители, на които МВР може да окаже съдействие по отношение на методиката, по която работят. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".



“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.



Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".



Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите: “Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".