|Митов за побоя над прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
Само когато са готови резулатите от разследването можем да правим изводи за какво е знак този случай.
Министърът определи идеята за лицево разпознаване с камери в моловете като трудно разрешим въпрос, тъй като европейското и българското законодателство не позволяват подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели.
Относно предложението за металдетектори в училищата, Митов се позова на всеобщото мнение, че подобен тип мерки надали биха били ефективни.
"Правителството и държавата имат приоритети. Най-важното за нас е България е да влезе в еврозоната и да пристигнат в България всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, които преди съставянето на това правителство в последните години бяха застрашени като минимум и част от тях загубени заради нелепи управленски решения заради честата смяна на правителства", каза още министърът.
По повод заплатите на служителите в МВР Митов отговори, че Министерството на вътрешните работи не е предлагало извънредно увеличение на заплатите различно от това, което би предложило евентуално Министерството на финансите.
