Митов за побоя над прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
Автор: Емануела Вилизарова 11:15Коментари (0)76
© Булфото
Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов по повод побоя над прокурора Иво Илиев.

Само когато са готови резулатите от разследването можем да правим изводи за какво е знак този случай. 

Министърът определи идеята за лицево разпознаване с камери в моловете като трудно разрешим въпрос, тъй като европейското и българското законодателство не позволяват подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели.

Относно предложението за металдетектори в училищата, Митов се позова на всеобщото мнение, че подобен тип мерки надали биха били ефективни.

"Правителството и държавата имат приоритети. Най-важното за нас е България е да влезе в еврозоната и да пристигнат в България всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, които преди съставянето на това правителство в последните години бяха застрашени като минимум и част от тях загубени заради нелепи управленски решения заради честата смяна на правителства", каза още министърът.

По повод заплатите на служителите в МВР Митов отговори, че Министерството на вътрешните работи не е предлагало извънредно увеличение на заплатите различно от това, което би предложило евентуално Министерството на финансите.

