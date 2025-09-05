Новини
Митов на откриването на нова сензорна линия на българо-турската граница: Това е една от най-натоварените граници в света
Автор: Илиана Пенова 11:43Коментари (0)95
Това не е само границата между България и Турция, а границата между останалия свят и ЕС. Мигрантския, които се увеличи не само защото с допусна политическо напрежение, което даде предпоставки за осъществяването му, заради неподготвеността на страните членки. Виждаме колко усилия и години отнема да се възстанови. На първа линия са граничните полицай, теса онези достойни жени и мъже, които помагат европейците-да живеят спокойно. Това каза премиерът Росен Желязков на откриването на нова сензорна линия на българо-турската граница, в района на боляровското село Крайново.

"На първа линия са граничните полицай, теса онези достойни жени и мъже, които помагат европейците да живеят спокойно", каза още премиерът.

"Това е една от най-натоварените граници в света. Вашата работа не саво ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но ни пази от трафика на хора и инстументализацията на миграционните потоци, което е едно от оръжията на държавите, които се приятелски, нито към ЕС нито към запада. Министерството ще прави всичко възможно, за да улесни работата ви", така се обърне към граничните полицаи министър Даниел Митов.

