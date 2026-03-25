Проведената операция, при която бяха заловени 1.2 млн. фалшиви евро във фабрика в Румъния, не е спонтанна операция, която е проведена за няколко дни. Тя започна още по времето на правителството "Желязков". Това заяви пред журналисти бившият външен министър Даниел Митов.
Той поясни, че става въпрос за международна транснационална престъпна група, чиито ръководители не са българи. "Нито начинът на действие, нито географията, нито мащабът подсказват, че по какъвто и да било начин тази международна престъпна група има общо с нашите предизборни страсти или изборите в България", допълни Митов.
Според него тези спекулации трябва да бъдат спрени, тъй като представляват обида за работата на службите. "Още веднъж поздравявам ГДБОП за това, че успешно довършиха операция, която се базира на приоритети, които заложихме в МВР по борба с фалшивите евробанкноти", каза бившият вътрешен министър.
