Митничари откриха 20 000 къса контрабандни нагреваеми тютюневи изделия
Митническите служители отклонили за щателна митническа проверка автобус, пътуващ от Косово за Турция. Двамата шофьори на автобуса не декларират нищо друго, освен превозваните куфари на пътниците от автобуса. При последвалата митническа проверка на товарния отсек на автобуса, в кухината под задните стълби на автобуса митническите инспектори установяват укрити и недекларирани два мастербокса нагреваеми тютюневи изделия или общо 20 000 къса от осем различни разновидности, всички без български акцизен бандерол.
За случая е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.
