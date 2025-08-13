ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
На 10.08.2025 г., около 22:30 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке, с чужда регистрация. В зоната за митнически контрол водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозвана групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. Той е заявил, че няма друго за деклариране. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на проверката митническите инспектори откриват в товара пакети с 20 надуваеми лодки с подсилено дъно и приблизителни размери 8 метра дължина и 3,5 метра ширина.
Контрабандните лодки са задържани и на водача е съставен акт по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.
Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша. В рамките само на последните около две седмици митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали 45 контрабандни надуваеми лодки от този вид, укрити в товарни автомобили със стоки от Турция за държави в ЕС, а от началото на годината са задържани на пункта общо 69 надуваеми лодки.
В сътрудничество с британските институции Агенция "Митници“ продължава работата по пресичането на трафика на така наречените "малки лодки“ през България.
