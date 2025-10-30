ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
Във Facebook Павлов написа:
Абе, верно ли вчера видях публично да се разпространяват клипчета, в които някакви кретени ходят и крещят кой е гей и кой не е. И зарад сексуална ориентация се случват престъпления.
Абе, дебили, да ви хрумва, че преди да има значение дали някой е гей или не, той е насилник, наркопласьор, извратеняк, продавач на оръжие, рецидивист и така нататък.
За чий се демонизира нещо и се насажда хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник ? Честно.
Аз съм хетеро и как ще ме наречете, ако бях в същата ситуация ? Или вие сте по-хетеро от мен и затова трябва да лепите етикети. Аре вижте къде живеете бе, какво значение има кой е гей и кой не е, навън умират хора по улиците, бутнати от коли и липса на лекари и линейки, за деца се събират капачки, за да може да се вдигат заплати на администрация, която вече е колкото населението на Пазарджик, крадат ни безогледно ежедневно.
И вие излезнахте от зоната си на комфорт за да отидете и да кажете на някой, че е "гей". Щот ние сме по-хетеро от него, така ли?
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: