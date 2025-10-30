Новини
Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
Автор: Десислава Томева 09:06Коментари (0)92
©
Актьорът и телевизионен водещ Митко Павлов публикува гневен пост.

Във Facebook Павлов написа:

Абе, верно ли вчера видях публично да се разпространяват клипчета, в които някакви кретени ходят и крещят кой е гей и кой не е. И зарад сексуална ориентация се случват престъпления.

Абе, дебили, да ви хрумва, че преди да има значение дали някой е гей или не, той е насилник, наркопласьор, извратеняк, продавач на оръжие, рецидивист и така нататък.

За чий се демонизира нещо и се насажда хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник ? Честно.

Аз съм хетеро и как ще ме наречете, ако бях в същата ситуация ? Или вие сте по-хетеро от мен и затова трябва да лепите етикети. Аре вижте къде живеете бе, какво значение има кой е гей и кой не е, навън умират хора по улиците, бутнати от коли и липса на лекари и линейки, за деца се събират капачки, за да може да се вдигат заплати на администрация, която вече е колкото населението на Пазарджик, крадат ни безогледно ежедневно.

И вие излезнахте от зоната си на комфорт за да отидете и да кажете на някой, че е "гей". Щот ние сме по-хетеро от него, така ли?

ИЗПРАТИ НОВИНА
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
