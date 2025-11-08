ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, където ще е завинаги
В анонса за предването в неделя тя разкрива, че е била жертва на изнасилване и отправи призив към жените, които са преживели това, да не мълчат, а да търсят професионална помощ.
"Няма жена, която да позволи да бъде изнасилена! Изнасилвачът, Монди, никога не иска позволение!“, споделя тя, а думите ѝ прозвучаха с разтърсваща сила.
На въпроса на Мон Дьо защо сега решава да "извади скелета от гардероба от 90-те“, тя коментира: "Не носете тази рана! Потърсете помощ веднага! Защото през 90-те години помощ нямаше, нямаше кой да ни защити нас!“
Преживяното оставя на Дони тежък белег: "Аз излязох от това различна. Никога повече не се промених.“
Още като тийнейджърка, на 16, тя ражда първото си дете. Само три години по-късно обаче преживява три трагедии – губи бебето си, майка си и брака си.
"От болница в болница... влизахме, излизахме непрекъснато. И въпреки че беше едно бебенце, беше ясно, че това е дете с увреждания. А думата "инвалид" тогава беше мръсна дума в България“, разказва тя със сълзи.
Тя обвинява и бившите си свекър и свекърва за част от преживените страдания: "Никой няма да пипа детето, докато аз не се прибера! Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, където ще е завинаги!“
