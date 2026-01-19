ЗАРЕЖДАНЕ...
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
© ФОКУС
Според него влизането на страната в еврозоната отваря изключително много възможности. "То е като една магистрала, по която може да се движи капитал и много хубави неща в посока на България. Ние пораснахме с 20% за две седмици благодарение на тази "магистрала“ и това, че хората осъзнават еврото като инфраструктура може да донесе наистина големи ползи и съответно да подобри финансовото състояние на българина“, поясни инвестиционният консултант.
Изкарването на пари и запазването им са две различни умения, подчерта той. "Хората пречупват парите като нещо, с което трябва да се сдобият, а всъщност по-важното умение е как да успеем да ги запазим, да ги накараме да работят за нас. Това много често е недоразбрано, защото хората нямат много опит в света на финансите“, отбеляза Мирослав Запорожанов.
Най-добрият подход е човек да има по-широк инвестиционен портфейл. Цените на имотите ще продължат да растат с ръста на заплатите. "Според мен имотите с по-лесният избор, но хората имат нужда да погледнат и встрани“, смята инвестиционният консултант.
В последните години златото става все по-търсен актив. "И големите инвеститори правят това, породено от страха, че държавите взимат твърде много заеми и харчат твърде много. Това създава определени рискове, за които хората се подготвят, инвестирайки в злато. Но това е само една малка част от всичко, което човек трябва да вземе предвид, тъй като е много по-сложно“, добави Запорожанов.
На 31 януари и 1 февруари ще се проведе шестата поред конференция InvestPRO. "Ще открехнем вратата и да покажем на хората какво е възможно, ако те имат правилната нагласа, правилното поведение и правилната основа. Повечето хора дори не знаят какво е възможно и това е една от причините, поради които инвестират само в имоти или в злато, тъй като не знаят какви са алтернативите и какво костват те. Идеята на конференцията е да даде на хората този момент да си зададат правилните въпроси и да ги пречупят през личен план, за да могат да започнат да практикуват с тях. В противен случай ще бъде просто информация, която не могат да преведат практически“, обясни експертът.
Обикновено хората нямат конкретен план, свързан с личните им финанси и с това, което искат да постигнем като финансови цели. "Когато нямаме стабилна основа, колкото и информация да получаваме и да се опитваме да я преработим, практически ние не можем да я пречупим, за да работи за нас. В повечето случаи хората стават реактивни на ниво информация, защото нямат стабилна основа, върху която да стъпят и да знаят, че те се придвижват стъпка по стъпка към своите цели и към постигане на това, което желаят“, допълни Мирослав Запорожанов.
Още по темата
/
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
09:00
Пенсионери пазаруват на верeсия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
17.01
Публикуваха за обществено обсъждане предложението общинските такси и цени на услугите в Благоевград в евро да се закръглят надолу
15.01
Още от категорията
/
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:37
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:02
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:37
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:36
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:35
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
09:56
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.