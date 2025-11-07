Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
Автор: Ася Александрова 12:50Коментари (0)84
©
За тези 20 години създадохме много спомени и емоции на хората. Видяхме няколко поколения, които станаха наши клиенти. Това каза Мирослав Еманоилов – изпълнителен директор Eventim, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Организираното по повод 20-та годишнина на най-голямата платформа за билети в България събитие е било жест към партньорите на Eventim.

"Това са всички водещи фирми, които промотират събития в България. Чрез тези хора реално ние имаме достъп до звездите на сцената. Имахме гости от няколко държави – изпълнителният директор, финансовият директор, главният счетоводител на компанията майка в Австрия, имахме лични гости от Италия, от Унгария, от Румъния. Включиха се и Любо Киров, Михаела Филева, Влади Въргала, Ники Кънчев, Васко Катинчаров, Рафи и неговият бенд, които направиха едно уникално шоу“, разказа Еманоилов.

Според него България стои изключително стабилно на сцената на събитийния бизнес на Балканите.

Сред най-продаваните събития са големите дербита на националния стадион "Васил Левски“.

"Най-голямото събитие беше финалът за Купата на България преди няколко години. "Левски“ и ЦСКА не се бяха срещали на тази фаза повече от 10 години и се продаде почти целият стадион, 40 и няколко хиляди билета. Всички международни мачове на големите отбори на националния стадион също се разпродават максимално. Демонстративният мач между Джокович и Григор Димитров в "Арена 8888“ продадохме за няколко минути“, разказа Мирослав Еманоилов.

В момента българските изпълнители се продават изключително добре, но това не е било така преди 15 години.

"Повечето от изпълнителите тогава бяха свикнали на т.нар. откупки – правеха концерти със сериозни спонсори и много разчитаха на тях. Може би самите потребители не бяхме готови за техните събития. Много от българските изпълнители вече подобриха продукцията си – сцена, звук, осветление, вложиха доста пари в това, в реклама, в маркетинг. Появи се нуждата да бъдат виждани в по-големи зали в повечето градове в България“, обясни изпълнителният директор на Eventim.

Сред българските изпълнители, които в момента продават най-много билети, са Лили Иванова, Любо Киров, Софи Маринова, Веселин Маринов, Меди, Галена, Азис.

"Продукцията, която те предоставят на феновете, е на световно ниво, много високо“, смята Еманоилов.

На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия, Швейцария.

"Ще работим на една и съща платформа. Ще се подобри скоростта, с която потребителите сърфират, намирането на събития ще бъде по-лесно, шопинг процесът ще бъде по-кратък. Платформата ще позволява едновременното пускане на много на брой събития с огромен интерес. Ще има доста нови страници за артисти, локации, турове“, разказа изпълнителният директор Eventim.

Още по темата: общо новини по темата: 1102
07.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
06.11.2025 »
06.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: