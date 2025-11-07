ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
Организираното по повод 20-та годишнина на най-голямата платформа за билети в България събитие е било жест към партньорите на Eventim.
"Това са всички водещи фирми, които промотират събития в България. Чрез тези хора реално ние имаме достъп до звездите на сцената. Имахме гости от няколко държави – изпълнителният директор, финансовият директор, главният счетоводител на компанията майка в Австрия, имахме лични гости от Италия, от Унгария, от Румъния. Включиха се и Любо Киров, Михаела Филева, Влади Въргала, Ники Кънчев, Васко Катинчаров, Рафи и неговият бенд, които направиха едно уникално шоу“, разказа Еманоилов.
Според него България стои изключително стабилно на сцената на събитийния бизнес на Балканите.
Сред най-продаваните събития са големите дербита на националния стадион "Васил Левски“.
"Най-голямото събитие беше финалът за Купата на България преди няколко години. "Левски“ и ЦСКА не се бяха срещали на тази фаза повече от 10 години и се продаде почти целият стадион, 40 и няколко хиляди билета. Всички международни мачове на големите отбори на националния стадион също се разпродават максимално. Демонстративният мач между Джокович и Григор Димитров в "Арена 8888“ продадохме за няколко минути“, разказа Мирослав Еманоилов.
В момента българските изпълнители се продават изключително добре, но това не е било така преди 15 години.
"Повечето от изпълнителите тогава бяха свикнали на т.нар. откупки – правеха концерти със сериозни спонсори и много разчитаха на тях. Може би самите потребители не бяхме готови за техните събития. Много от българските изпълнители вече подобриха продукцията си – сцена, звук, осветление, вложиха доста пари в това, в реклама, в маркетинг. Появи се нуждата да бъдат виждани в по-големи зали в повечето градове в България“, обясни изпълнителният директор на Eventim.
Сред българските изпълнители, които в момента продават най-много билети, са Лили Иванова, Любо Киров, Софи Маринова, Веселин Маринов, Меди, Галена, Азис.
"Продукцията, която те предоставят на феновете, е на световно ниво, много високо“, смята Еманоилов.
На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия, Швейцария.
"Ще работим на една и съща платформа. Ще се подобри скоростта, с която потребителите сърфират, намирането на събития ще бъде по-лесно, шопинг процесът ще бъде по-кратък. Платформата ще позволява едновременното пускане на много на брой събития с огромен интерес. Ще има доста нови страници за артисти, локации, турове“, разказа изпълнителният директор Eventim.
Коментари (0)
