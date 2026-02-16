ЗАРЕЖДАНЕ...
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? защо единият от тримата има две входни рани?
©
Да обяснят и защо единият от тримата има две входни рани.
Да бъде казано и какво, отново според експертизите, е станало в кемпера, където са били Калушев, Николай и 15-годишният Александър.
От прокуратурата йезуитски изпращат съобщения с част от заключенията на експертите, без да назовават извода, подавайки топката на журналистите да "допишат" причинно - следствените връзки, което не е работа на журналистите.
Показанията на близките на починалите, както и на други - странични свидетели, циркулират из мрежата, и всички, които се интересуват от случая, вече са ги чели.
Но тези "хвърчащи листове" не са документите в цялост.
Не са и отговор на въпросите:
- Защо в последните месеци някой от групата се е чувствал демотивиран и е приемал смъртта за изход, както е споделено в разследването от близък на този човек, по думите на криминалиста Папалезов.
Имало ли е зачестили проверки на Калушев и по какъв повод са били?
Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си?
Какво е ставало с информациите за Калушев, подадени до ГДБОП?
Още по темата
/
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
15:21
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:29
PR експерт: Служебният примиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
10:32
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
Още от категорията
/
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
15:08
Психотерапевт: Доста често се случва хората да изпаднат в емоционална зависимост в онлайн връзка
14.02
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
50% повече са подадените заявления при втория прием на документи за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
aahasfer
преди 2 ч. и 20 мин.
бинътуфъ,нали се биехте в гърдите ти и другите боклуци-журналист,че знаете всичко,че се борите против *мафията*,че сте чеЗЗтни и пУчтени - как така НИЩО не сте знаели за сектата?!?Аре в блатото на долните клюки където ви е мястото,затънали до шия!
Незнам
преди 3 ч. и 50 мин.
Щото сектата е била по-голяма? Щото има още хора и разследващите още се опитват да ги хванат? Щото сектата явно е получава пари от БОГАТИ хора, единият дори е кмета на София, който дори е превеждал парите по ЛИЧНА СМЕТКА!!! Вероятно има и други такива, които сега пускат ДИМКИ....по димките ще ги познаете! И Бенатова...разследването е в НАЧАЛНА ФАЗА, няма как да ти дадат всичко по разследването СЕГА! Тези документи, които гледаш, са част от всичките, защото димкаджиите от ПеПе са в паника и в паниката си изискаха всички документи в Парламента и от там са тези части на документи...САМИ си ги пускат, за да димят!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.