|Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
"Само между другото ще ви споделя, че профилактичен преглед (свободен прием) и две изследвания ми струват съответно 150, 90 и 315 лв. Общо – 555 лв. Последните (кръвни изследвания) преди година струваха 150 лв. Демек – наполовина. Дали е поскъпнало нещо, вие кажете“, пише Бенатова.
Журналистката допълва, че става дума за човек със здравни осигуровки, който няма допълнително здравно застраховане и не използва направления. "А това са само няколко дребни стъпки, които прави здравноосигурен човек, който иска да се грижи за себе си“, отбелязва тя.
Коментари от потребители: "Всички плащаме още и още“
Публикацията предизвика десетки коментари от граждани, които споделят сходен опит.
"Болниците преливат от болни, няма почти места! Влизат уж безплатно с платени здравни, но всички си плащат още и още… Парадокс!“, пише един от последователите.
Друг потребител коментира, че увеличението в цените е осезаемо:
"Тук сме твърдо 40–45% нагоре от една година насам.“
Според друг, поскъпването засяга и лекарствата:
"Доплащането на лекарства по НЗОК за хронично сърдечно заболяване е със 100% повече за две години.“
Четвърти коментатор обръща внимание, че и алтернативата — допълнителното здравно осигуряване — не винаги е решение:
"Допълнителното здравно осигуряване също не е евтино и далеч не всички работодатели участват с голям процент. Освен това има лимити и когато ги минеш, не ти плащат по тях.“
Темата за цените в здравеопазването става все по-чувствителна, особено на фона на високата инфлация и нарастващите разходи за живот. Все повече граждани споделят, че дори при редовно плащане на здравните си осигуровки, профилактиката и лечението им излизат значително по-скъпо отпреди година.
Както обобщава самата Бенатова:
"Бъдете здрави.“
