Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:48
©
Журналистката Миролюба Бенатова сподели в профила си в социалните мрежи впечатления от последния си профилактичен преглед, които предизвикаха широка реакция сред нейните последователи.

"Само между другото ще ви споделя, че профилактичен преглед (свободен прием) и две изследвания ми струват съответно 150, 90 и 315 лв. Общо – 555 лв. Последните (кръвни изследвания) преди година струваха 150 лв. Демек – наполовина. Дали е поскъпнало нещо, вие кажете“, пише Бенатова.

Журналистката допълва, че става дума за човек със здравни осигуровки, който няма допълнително здравно застраховане и не използва направления. "А това са само няколко дребни стъпки, които прави здравноосигурен човек, който иска да се грижи за себе си“, отбелязва тя.

Коментари от потребители: "Всички плащаме още и още“

Публикацията предизвика десетки коментари от граждани, които споделят сходен опит.

"Болниците преливат от болни, няма почти места! Влизат уж безплатно с платени здравни, но всички си плащат още и още… Парадокс!“, пише един от последователите.

Друг потребител коментира, че увеличението в цените е осезаемо:

"Тук сме твърдо 40–45% нагоре от една година насам.“

Според друг, поскъпването засяга и лекарствата:

"Доплащането на лекарства по НЗОК за хронично сърдечно заболяване е със 100% повече за две години.“

Четвърти коментатор обръща внимание, че и алтернативата — допълнителното здравно осигуряване — не винаги е решение:

"Допълнителното здравно осигуряване също не е евтино и далеч не всички работодатели участват с голям процент. Освен това има лимити и когато ги минеш, не ти плащат по тях.“

Темата за цените в здравеопазването става все по-чувствителна, особено на фона на високата инфлация и нарастващите разходи за живот. Все повече граждани споделят, че дори при редовно плащане на здравните си осигуровки, профилактиката и лечението им излизат значително по-скъпо отпреди година.

Както обобщава самата Бенатова:

"Бъдете здрави.“

