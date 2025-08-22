ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
Ето повече:
И сега спокойно ще се върти рефренът, че тези прокъсани колани, които са снимани и показани в съдебната зала, не са на отговорната за атракциона фирма.
Вече може да се говори всичко и да се развиват конспиративни теории за злонамерени конкуренти и какво ли още не.
Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.
Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18-годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние.
Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София.
Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.
Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата.
Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите.
Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят.
Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам.
Хората са им скъпи. Техните.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: