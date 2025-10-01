Новини
Миро Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:00
© NOVA
Бившият служебен здравен министър д-р Мирослав Ненков коментира тревожните данни от изследване на "Тренд“, възложено от Българския лекарски съюз, според което 56% от медиците са били жертва на вербална агресия, а 7% – на физическо насилие. Още по-шокиращо – 41% от запитаните смятат, че в някои случаи лекарите "сами са си виновни“.

"За мен няма никаква изненада. Дори бих казал, че процентът на лекарите, подложени на вербална агресия, е много по-висок. Няма лекар в спешно отделение или в бърза помощ, който да не е бил нападнат с думи“, заяви д-р Ненков.

Според него една от основните причини за напрежението е липсата на обучение по комуникация в медицинските университети. "Пациентите идват уплашени, а ние не знаем как да им обясним спокойно, че кръвотечение от носа не е по-спешно от инфаркт. Това е огромен пропуск в нашето образование“.

Д-р Ненков вижда и дълбоки културни корени: "От комунизма остана убеждението, че лекарят е длъжен на всички. А истината е, че той е длъжен на учителя си и на семейството си, но не и на обществото в смисъл да работи безплатно и извънредно“.

Социален профил на агресията

На въпрос дали агресията у нас е по-голяма, отколкото в други европейски страни, той отговори категорично: "Да, много по-голяма е. Болният човек е оплашен и тревожен, а когато срещне изтощен и претоварен лекар, напрежението бързо прераства в агресия“.

Сред основните причини за недоволството пациентите посочват дългото чакане (57%), неудовлетвореност от лечението (58%) и високите разходи за здравни услуги. По думите на д-р Ненков това е въпрос на култура: "Нямаме проблем да дадем 200 лева за смяна на масло на колата, но имаме проблем да доплатим за собственото си здраве. А то е най-ценното ни притежание“.

Д-р Ненков коментира и злоупотребата с бърза помощ от страна на неосигурени пациенти: "Във Великобритания линейката само транспортира. Ако лекарят прецени, че случаят не е спешен, пациентът получава глоба. Така трябва да бъде и у нас“.

Недостатъци в законодателството и корупция в системата

Според него наказанията за насилие над медици са твърде слабо приложими:

"Показва се набитият лекар, но не и човекът, който е осъден. Хубаво е обществото да види, че извършителят получава ефективна присъда“.

По отношение на финансирането на здравеопазването той беше категоричен: "Проблемът не е липсата на пари, а че се краде ужасно много. Ако се крадеше малко по-малко, щеше да има и за пациентите, и за лекарите“.

Свръхочакванията към лекарите

Изследването показва, че 83% от хората смятат, че лекарите са длъжни да вземат безпогрешни решения, а 80% – че трябва да са винаги на разположение. "Това е митът за Хипократовата клетва. Прочетете я – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време. Огромна част от колегите го правят, защото така смятат за правилно, но това не е задължение“, подчерта д-р Ненков.






