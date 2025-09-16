ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Миро Ненков: Дълбоко вкоренено е, че здравеопазването е безплатно или че лекарите са длъжни
Натоварването на общопрактикуващите лекари е голямо. По думите му те поемат част от социалните функции на държавата чрез потребителската такса. "Хората с ТЕЛК например, които са 1 милион, не плащат тази такса, но тя е за сметка на личните лекари. Защо личните лекари са длъжни да се лишават от тази такса, защото държавата се прави на социална? Не става въпрос за абсолютна стойност на парите, става въпрос за отношение“, подчерта д-р Ненков.
Поводът за гостуването му е премиерата на спектакъла "Приятели мои – завръщането“, която ще бъде на 13 октомври в Joy Station.
Преди години заедно с Михаил Дюзев, Иво Райчев и Шкумбата правят спектакъла "Приятели мои“, който има над 20 представления в цялата страна.
"Това беше една част от моя живот, която за мен лично бе супер вълнуваща. За мен това беше жестоко изживяване, много хубаво, много забавно. Много е яка комуникацията с публиката. Когато спряхме ми залипсва“, сподели Мирослав Ненков.
Форматът на "Приятели мои – завръщането“ е нов.
"Ние тримата си оставаме, но четвъртият гост ще се сменя – ще каним популярни и забавни хора, с които ще си импонираме. Целта на това шоу е чисто забавление, без задна мисъл, без някакви специални послания към публиката. Идеята е час и нещо-два публиката да се забавлява, нищо повече“, разказа Ненков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: