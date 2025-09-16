Миро Ненков: Дълбоко вкоренено е, че здравеопазването е безплатно или че лекарите са длъжни

© Фокус Няма друга като лекарската професия. Тя е престижна и в повечето случаи е и приемливо заплатена. Но има едно дълбоко, дълбоко вкоренено от мракобесното комунистическо време в главите на хората вярване, дори на по-младите, че здравеопазването е безплатно или че лекарите са длъжни. Това каза анестезиологът, общопрактикуващ лекар и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Натоварването на общопрактикуващите лекари е голямо. По думите му те поемат част от социалните функции на държавата чрез потребителската такса. "Хората с ТЕЛК например, които са 1 милион, не плащат тази такса, но тя е за сметка на личните лекари. Защо личните лекари са длъжни да се лишават от тази такса, защото държавата се прави на социална? Не става въпрос за абсолютна стойност на парите, става въпрос за отношение“, подчерта д-р Ненков.



Поводът за гостуването му е премиерата на спектакъла "Приятели мои – завръщането“, която ще бъде на 13 октомври в Joy Station.



Преди години заедно с Михаил Дюзев, Иво Райчев и Шкумбата правят спектакъла "Приятели мои“, който има над 20 представления в цялата страна.



"Това беше една част от моя живот, която за мен лично бе супер вълнуваща. За мен това беше жестоко изживяване, много хубаво, много забавно. Много е яка комуникацията с публиката. Когато спряхме ми залипсва“, сподели Мирослав Ненков.



Форматът на "Приятели мои – завръщането“ е нов.



"Ние тримата си оставаме, но четвъртият гост ще се сменя – ще каним популярни и забавни хора, с които ще си импонираме. Целта на това шоу е чисто забавление, без задна мисъл, без някакви специални послания към публиката. Идеята е час и нещо-два публиката да се забавлява, нищо повече“, разказа Ненков.