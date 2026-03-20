Ивайло Мирчев заяви, че след най-масовите протести в новата история на страната е време честният и демократичен вот на гражданите да отстрани Бойко Борисов и Делян Пеевски от държавното управление.
“Станахме свидетели на рекордно протестно участие, включително и в Добрич - хората ясно заявиха, че с този модел трябва да се приключи. Вече всички разбраха как ги крадат, както и че единственият начин да се спре с това минава през избори и формиране на мнозинство в Народното събрание, така че Борисов и Пеевски да не управляват България. Пеевски е не просто вредител, а един от факторите да вървим само надолу и трябва да изчезне от политическия живот на страната", категоричен бе Мирчев.
Той призова добричлии да докладват в полицията всякакви индикации, че някой купува гласове в нарушение на закона. Депутатът допълни, че изкореняването на модела минава през търсене на конституционно мнозинство от 160 народни представители, които да изберат нов състав на Висшия съдебен съвет, който на свой ред да избере нов главен прокурор, след като временно изпълняващия Борислав Сарафов продължава незаконно да заема поста.
“Разговорът за 160 народни представители в някакъв момент трябва да се проведе, защото ако искаме голяма промяна със смяна на състава на ВСС и главния прокурор, ще е необходимо точно такова мнозинство. Моделът не може да бъде разрушен без тази промяна. Всичко друго е илюзия и нямаме никакво намерение да сглобяваме краткотрайни правителства, за да може някой да стане министър, да си назначава хора или да усвоява еврофондове", предупреди Мирчев
