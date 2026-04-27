Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" определи като възможно обединяването в една партия на "Да, България“, ДСБ и "Продължаваме промяната“

"Може ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение“, обясни Мирчев студиото на БНТ.

Той обясни, че окрупняването не значи един лидер и посочи, че са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него. Мирчев е на мнение, че трябва да има серия от дискусии дали всичко това е възможно.

По същото време в студиото на NOVA Николай Денков от "Продължаваме промяната" заяви "Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре".