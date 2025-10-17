Мирчев: С голяма вероятност "Новото начало" ще получи Бюджетната комисия 

© Булфото Посланието на Борисов, че пуска Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото “Д“.



Това написа в своя фейсбук профил съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията.



''Вчера Пеевски уведоми всички, още преди днешното изказване на Борисов, че в понеделник ще се водят разговори за нова четворна коалиция, а днес заяви и че избори няма да има. Пеевски е решил ситуацията, а Борисов само резонира след него".



"И да — от ДБ ще продължим да настояваме бюджет 2026 да е с дефицит, съответстващ на изискванията за еврозоната, и без повишаване на данъци и социални осигуровки. Нещо, което видимо изглежда проблем за Борисов и задача, с която неговият кабинет не може да се справи".



"Защото олевяването на ГЕРБ под въздействието на турбо-лявата популистка платформа на Пеевски ще продължи и окончателно ще заличи профила им на център-дясна партия. С голяма вероятност "Новото начало“ ще получи Бюджетната комисия и още няколко поста и ще се развихри с политики като "магазини за хората“ и със злоупотреби с капиталови разходи с онези, които са се снимали във фотостудиото".



"Промени в кабинета няма да има, но в парламента ще се раздадат капии, а постове като в Бюджетната комисия и зам.-председател на парламента са сигурни опции към момента. Така отпадат и последните елементи на санитарния кордон — "Новото начало“ да няма ръководни позиции в парламента. Борисов изцяло го отмени".







Той каза, че е достатъчно, че "си вярват“ с голямото Д“. Дават си дума и един на друг и действат. Това знаем какво означава. Пеевски нарежда и Борисов изпълнява. Къде са програмата за управление и споразумението — ще има ли изобщо такива за новата четворна коалиция, или сутрешните кафета и пури между двамата ортаци ще чертаят посоката на управлението? Риторичен въпрос.