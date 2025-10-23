ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента по повод новината от вчера, че министерството на финансите на САЩ обяви налагането на санкции срещу големите руски петролни компании "Роснефт“ и "Лукойл“, предаде репортер на "Фокус".
"Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната и е изключително опасно, ако той рязко попадне под санкции. Трябва да предприемем действия, за да няма криза на пазара на горива. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние", каза още Мирчев.
Той подчерта, че по никакъв начин тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за страната ни.
"Рафинерията трябва да попадне в ръцете на нормален, чужд, по възможност западен инвеститор, за да може да не зависим от кефа на Владимир Путин за това какво прави той срещу Украйна и от това да страдат българските потребители, защото рискът е много голям. България ползва основно горива от рафинерията, тя е много ключова", посочи още Мирчев.
