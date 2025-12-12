Бойко Борисов плашеше, че с падането на правителството рискуваме еврозоната, а Копейкин (активиран от ГЕРБ) поиска отлагането ѝ с година, от Европейската комисия ги опровергаха: "Еврото в България от 1 януари е необратимо! Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод сутрешното изказване на председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, че парламентарната им група внася проекторешение, с което парламентът да задължи Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.
"Ще има и други политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната, ще лъжат, ще опитват да абдикират от собствената си отговорност", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че идват избори и тяхната задача е да защитят правото да живеем в свободна и европейска България.
