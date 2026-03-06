Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
“Това, което правят управляващите с бойкотирането на удължителния бюджет, представлява огромен риск за превъоръжаването на Българската армия, защото с удължителния бюджет ще си гарантираме парите по механизма SAFE. Случващото се компрометира националната ни сигурност по доста безотговорен начин и в основата на това отново е моделът “Борисов - Пеевски", подчерта той.
Мартин Димитров допълни, че мнозинството в НС продължава да спира провеждането на бюджетна комисия за гласуване на удължителния бюджет, без каквито и да е обяснения.
“Бившите управляващи обясниха от трибуната, че са обидени на сегашния служебен финансов министър, който ги поканил на консултации в Министерството. Това дълбоко наранило душевността им, те не отишли и това им попречило на приемането на удължителния закон за бюджета", разясни още Димитров.
Депутатът от “Да, България" подчерта, че при управление на служебен кабинет удължителният закон действа като служебен бюджет.
“В него няма политика - той гарантира плащанията и функционирането на всички системи. Критично важно е да бъде приет, така че нека отишлите си управляващи да спрат със саботажите и интригите и да постъпят държавнически. Нека всички парламентарно представени партии бъдат наясно, че такъв закон трябва да бъде приет преди изтичането на края на мандата на това Народно събрание. Това е отговорната позиция спрямо България и нашето развитие", каза още Димитров.
На въпрос относно оставката на служебния министър на МРРБ Ангелина Бонева Мирчев отговори, че не е разговарял с нея от 2017-а година. Депутатът подчерта, че жълтите медии и политици, които твърдят обратното, не са адекватен източник на информация.
“Делян Пеевски е активирал своята мръсна бомба ИТН, но те вече са на политическото бунище и смъртоносния 1% - ще останат извън парламента и без субсидия", заключи Мирчев.
