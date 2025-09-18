Мира Радева: Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше да запази и двете семейства, което за мен е абсурд!

© Сега той има друга роля в живота си. Така социоложката Мира Радева започна разказа си за бившия си мъж Иво.



"Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше да запази и двете семейства, което за мен е абсурд. Той дори пред децата ми не посмя да каже: "Аз обичам тази жена (б. р. - другата жена на Иво)", обясни Радева.



Тя сподели, че близнаците са се родили на 7-ми септември.



"Не може 20 години да се преодолеят за 2 месеца. Децата се родиха и смятам, че аз постъпих по най-правилния начин. Не може да играеш между 2 семейства. Сега, Иво да са живи и здрави, пожелах им да се обичат да се гледат. Оттук нататък аз смятам, че той не разбира достатъчно ролята си и затова се опитваше до последно да играе", посочи социоложката пред bTV.



"Ние все още нищо не знаем, какви са отношенията там, какво се случва, как е започнало, знаем, че другата жена е заченала инвитро и че има 3 деца от друг брак, била в развод", уточнява Радева.



"Толкова много съм го обичала, че когато го нямаше до мен все едно ми бяха изтръгнати вътрешностите. Всичко съм му прощавала", сподели тя.



"И до ден днешен не знаем истината докрай. На този човек му липсва емоционална интелигентност. И той пред себе си не иска да каже какво се е случило. Да, много го обичах, исках просто да го усещам до себе си", сподели още тя.



"Преди 5 години, когато той започна да говори, че иска деца, аз се изнесох и реших, че трябва да му дам свобода. Обаче с това нашите отношения не се прекратиха", разказа социоложката.



Тя признава, че до последно Иво е спал в нейното легло, въпреки че се изнесла от общия им дом преди години, когато той й казал, че иска деца. "Исках да му дам пространство да реализира това", казва Мира.



Последно се видяхме, за да оправим документи за общата ни фирма. И той искаше да ме прегърне да ме целуне. Питал е дъщеря ми защо му се сърдя, посочи тя.



"Не се сърдя никак. Мисля, че той е взел едно правилно решение. Има прекрасна реализация", каза Радева.



И го посъветва:



"Оттук нататък Иво, на 100% гледай само тази жена и тези деца. Нищо друго не ти трябва в живота".