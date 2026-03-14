Мира Радева: Партиите са се изпокрили като мишки, дебнат се, затова мълчанието им е оглушително
Най-много са въпросите около формацията на Румен Радев "Прогресивна България“, която според социологическите проучвания ще спечели изборите.
"Има неясноти около идеологията, около идеите за управление и около хората, които в крайна сметка ще въплътят тази идеология и идеи за управление. През последните девет години, в които Румен Радев беше президент, той е изпращал определени послания, които обаче в момента като че ли са на заден план. Това оглушително мълчание е още по-тревожно, на фона на един много размирен в момента свят, който във всеки един момент изправя пред нас нови предизвикателства“, смята Радева.
По думите й в българската политика липсва лидерско мислене и лидери, които носят отговорност. "Те мълчат, защото очакват, че всеки, който проговори, ще бъде атакуван и може да се окаже в губеща позиция. Това е много тъжно, защото един лидер е този, който води и който пръв се хвърля в битката, а не този, който изчаква. Всички са се изпокрили като мишки. Много е обидно това за всички нас“, коментира социологът.
Това е резултат от пропорционалната избирателна система, която създава партийна плутокрация, добави Мира Радева.
"Цялата отговорност се натоварва върху един единствен човек, а зад него се крие една армия от мишки. Неизбежно това мишкуване на всички заедно се отразява и на лидера и той престава да бъде лидер, защото знае, че не предвожда, не е герой след герои, а герой сред мишки. Ако Румен Радев е лидер и трябва да защити лидерската си позиция, трябва да го покаже, трябва да поеме отговорността, че ще бъде атакуван, защото той така или иначе ще бъде атакуван от опонентите си. Но той мълчи, защото беше свикнал само на монологични изказвания“, заяви тя.
Радева изрази опасенията си от спад на интереса на избирателите към изборния процес.
"Много ми се иска повече хора да отидат да гласуват и да се оформи категоричен победител. Не искам въобще да си представям, че е възможно бързо да тръгнем към нови избори. В тази размирна международна обстановка това ще вещае допълнителна нестабилност – политическа и икономическа. И като се има предвид, че "изяждаме“ пари на зелено чрез бюджетите, пари от кредити, много се страхувам, че може да последва много силен икономически шамар, който да ни върне на земята. Затова бих казала всички да гласуваме и дано да е лесно създаването на правителство след 19 април“, призова тя.
