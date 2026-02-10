ЗАРЕЖДАНЕ...
Мира Каленицова: Стотици хиляди хора живеят с епилепсия
© NOVA
По думите на Мира Каленицова, директор на един от центровете към асоциацията, около 1% от населението в световен мащаб, включително и у нас, живее с епилепсия. Това означава стотици хиляди хора, за които заболяването е не само медицинско, но и социално предизвикателство, пише NOVA.
В Европа са признати около 30 лекарства за лечение на епилепсия, докато в България те са наполовина по-малко. Част от медикаментите са трудно достъпни, а българските рецепти не се признават в други държави от ЕС.
Според експертът сериозно притеснение буди и фактът, че НЗОК не покрива определени средства за първа помощ, които могат да предотвратят фатални инциденти, включително синдрома на внезапна смърт при епилепсия.
"Наред с медицинските трудности, социалната стигма остава един от най-големите проблеми за хората с епилепсия", пояснява Каленицова. Липсата на информираност води до страх и погрешни реакции при пристъпи.
"Колкото повече се знае за епилепсията, толкова по-лесно се живее с нея - не само за засегнатите, но и за цялото общество“, подчертава още тя.
Ваня Кастрева: Едно изречение прочетено в точния, в правилния момент, една среща с ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти
09.02
09.02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
09.02
